Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жестко высказалась относительно того, что спортсмены ее команды много времени проводят в соцсетях. Она заявила, что готова идти на крайние меры, чтобы такого не было.

— На Олимпийские игры и чемпионаты мира я хочу забирать телефоны у спортсменов. А еще лучше — и в течение сезона забирать. Потому что, когда люди по 5 часов в день проводят время (в телефонах — Прим. «СЭ"0, то потом выходят на старт — и ни ногой, ни рукой. Кому нужны эти соцсети? Хочешь — ну, иди блогером. У меня ко многим есть вопросы такого плана.

— Может быть, кому-то это помогает расслабиться?

— Я вижу, как помогает. Они реально расслабленные. А чемпионат мира — не место для расслаблений. Едь домой — и расслабляйся. Становись блогером. Они, между прочим, большие деньги зарабатывают. Я не против. Будем искать тех, кто понимает.

— Это проблема российской команды?

— Я думаю, это общемировая проблема. Для всей молодежи. У которой уже крыша едет от этого всего.

(Владимир Иванов)