Трехкратный чемпион мира Рете покинул расположение сборной Норвегии

Норвежский лыжник Шюр Рете 4 марта покинул расположение сборной Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает NRK.

«Рете покинул расположение сборной и отправился домой заботиться о своей семье», — сообщил менеджер сборной Норвегии Йеспен Бьергвик.

Рете и его жена Сив Левворд в ближайшее время ждут рождения ребенка, крайний срок — 7 марта.

3 марта Рете сообщил в интервью NRK, что может раньше времени отправиться домой из-за неутешительных результатов на турнире.

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) 32-летний норвежец занял шестое место в скиатлоне и шестое место в «разделке» на 15 км. На текущем турнире в программе соревнований осталось провести эстафету (пятница) и масс-старт «классикой» на 50 км (воскресенье).

Шюр Рете — трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе