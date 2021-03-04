Испытательный срок Большунова за инцидент с финским лыжником истечет в следующем сезоне

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что испытательный срок Александра Большунова за инцидент с финским лыжником Йони Мяки истечет в следующем сезоне.

Изначально предполагалось, что испытательный срок Большунова распространяется только на пять гонок чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) и завершится после мужской эстафеты, которая состоится в пятницу, 5 марта.

«К FIS Events относятся все соревнования Кубка мира или чемпионата мира, которые проводятся в одно и то же время в одном и том же месте, в соответствии с календарем FIS (например, соревнования в Лахти, которые состоялись с 23 по 24 января 2021 года, являются одним FIS Events). Речь идет не о гонках, а о целых мероприятиях. Чемпионат мира считается только одним событием», — приводит ТАСС слова представителя FIS.

Таким образом, испытательный срок Большунова распространяется на чемпионат мира и еще четыре этапа Кубка мира. В сезоне-2020/21 остался один этап в Энгадине (Швейцария), соответственно, срок истечет после трех этапов Кубка мира сезона-2021/22.

24 января Большунова на финишной прямой мужской эстафеты подрезал финский лыжник Йони Мяки, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар.

После финиша Александр врезался в Мяки. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете. В случае повторного нарушения Большунов будет дисквалифицирован на две гонки.