Норвежский лыжник Рете может досрочно покинуть ЧМ в Германии

Норвежский лыжник Шюр Рете 3 марта в интервью NRK заявил, что может досрочно покинуть чемпионат мира по лыжным гонкам из-за низких результатов.

«Побегу ли я в эстафете? Посмотрите на мои результаты и сами все поймете. Наверняка в состав я не пройду, да и 50 км — не моя гонка. Возможно, в ближайшее время я отправлюсь домой», — признался Рете.

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) 32-летний Рете занял шестое место в скиатлоне и шестое место в «разделке» на 15 км.

Мужская эстафета состоится в пятницу, 5 марта. Начало — в 15.15 (мск).

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