Норвегия пока не подала апелляцию по дисквалификации Клебо в марафоне на ЧМ

Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервик в интервью Dagbladet 9 марта сообщил, что норвежская сторона пока не подала апелляцию на решение жюри дисквалифицировать Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мы помним о крайнем сроке подачи апелляции — это вторник, 16.30 (18.30 мск — прим. «СЭ»), сейчас идет процесс сбора данных. Будем ли использовать историю с Лампич? У меня нет комментариев для СМИ по этому вопросу», — заявил Бьервик.

7 марта на финишной прямой марафона Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.