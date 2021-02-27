«Сане нужно за такую победу давать героя России!» Тренер о золоте Большунова на ЧМ
17:06
Тренер сборной России Сергей Турышев рассказал об эмоциях в сборной после победы Александра Большунова в скиатлоне. Для 24-летнего россиянина это первое золото на чемпионатах мира.
— Да одни эмоции, — воскликнул Турышев. — Егор Сорин кричал в рацию: Сане за такую победу нужно давать Героя России!
Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем и 15 — свободным стилем за один час, 11 минут и 33,9 секунды и победил норвежцев.
Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.
(Владимир Иванов)
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