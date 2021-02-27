«Сане нужно за такую победу давать героя России!» Тренер о золоте Большунова на ЧМ

Тренер сборной России Сергей Турышев рассказал об эмоциях в сборной после победы Александра Большунова в скиатлоне. Для 24-летнего россиянина это первое золото на чемпионатах мира.

— Да одни эмоции, — воскликнул Турышев. — Егор Сорин кричал в рацию: Сане за такую победу нужно давать Героя России!

Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем и 15 — свободным стилем за один час, 11 минут и 33,9 секунды и победил норвежцев.

Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

(Владимир Иванов)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе