Победный финиш Большунова на ЧМ. Видео

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

АААААА! Большунов — чемпион мира ???



Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке ?



Это просто легендарно ? pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021

Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем и 15 — свободным стилем за один час, 11 минут и 33,9 секунды и победил норвежцев.

Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

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