Победный финиш Большунова на ЧМ. Видео
17:12
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем и 15 — свободным стилем за один час, 11 минут и 33,9 секунды и победил норвежцев.
Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.
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