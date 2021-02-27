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Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Победный финиш Большунова на ЧМ. Видео

17:12
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем и 15 — свободным стилем за один час, 11 минут и 33,9 секунды и победил норвежцев.

Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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