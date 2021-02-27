Елена Вяльбе: «Большунов давно шел к этой медали и заслуживает ее как никто другой!»
17:03
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Обертстдорфе.
«Прекрасный день! Замечательная победа! Спасибо огромное Саше за его стремление, трудолюбие! Он давно шел к этой медали и заслуживает ее как никто другой», — сказал Вяльбе «СЭ».
27 февраля Большунов впервые выиграл золото чемпионатов мира, обогнав норвежцев Симена Хегстад Крюгера и Ханса Холунда.
(Константин Колмаков)
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