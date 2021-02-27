Российский лыжник Большунов выиграл скиатлон и впервые стал чемпионом мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Россиянин лидировал почти всю вторую половину дистанции, за ним шли пять норвежцев.

Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер

Замкнул тройку Ханс Холунд.

24-летний российский спортсмен еще не выигрывал на чемпионате мира, хотя три раза становился вторым и один раз — третьим.

Напомним, что Большунов также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса и двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1,7

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 21,5

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 22,1

6. Шур Рете (Норвегия) — 47,3

ЧМ по лыжным видам спорта: Большунов против норвежской команды в скиатлоне. Live!