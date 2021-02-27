Непряева переоценила свои силы в скиатлоне на чемпионате мира

Российская лыжница Наталья Непряева заявила, что не рассчитала свои силы во время участия в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Морально была хорошо готова к гонке, пыталась держать темп с первых метров, но меня, как вы видите, «немного» не хватило. На самом деле, меня накрыло на втором круге, потому что пока я не готова навязать борьбу. Я переоценила свои силы, вторую часть классической дистанции меня поднакрыло», — сказала Непряева ТАСС.

Непряева в скиатлоне стала 16-й, что является худшим результатом серди всех четырех российских участниц гонки.

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