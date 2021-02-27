Тренер сборной России: «Большунов был один против всех, это фантастическая победа!»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
«Конечно, ждали такого результата! Зачем выходить на старт без мыслей о победе? Александр блестяще провел гонку, разложил все по полочкам. Несколько раз дернулся, соперники не поверили, думали, что он закислится. А ему хватило сил и на финишный рывок, это было фантастически. Такие победы дорого стоят. Саша был один против всех, это просто шикарно», — сказал Бородавко «СЭ».
Также он оценил результат Йоханнеса Клэбо, который не смог побороться за подиум.
«Трудно сказать, ожидал ли я такого выступления от него. Соперники ждали серьезной битвы, но Александр настраивался на его истощение, чтобы Клэбо устал и не выдержал такого высокого темпа. В итоге Йоханнес не смог побороться за призы», добавил Бородавко «СЭ».
24-летний Александр Большунов еще не выигрывал на чемпионате мира, хотя три раза становился вторым и один раз — третьим.
(Сергей Федоров)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю