Лыжница Ступак не хочет давать интервью: «Дайте мне выдохнуть, я не развлекательная программа»

Российская лыжница Юлия Ступак в своем Instagram сообщила, что не собирается давать интервью в ближайшее время.

«Ребят, имейте совесть, пожалуйста. Всем нужно интервью, все хотят пообщаться и написывают мне, пишут супругу (особо наглые!). Я не хочу давать интервью! Их было много за сезон. Дайте мне выдохнуть немножко, я не развлекательная программа. Надеюсь на понимание», — написала Ступак в сториз.

В этом сезоне Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Оберстдорфе россиянка выиграла серебряную медаль в эстафете.