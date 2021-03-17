Большунов объяснил, что случилось на финише командного спринта на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов 17 марта в интервью ТАСС рассказал, почему не подошел к партнеру по сборной Глебу Ретивых после финиша командного спринта.

«Да ничего там особенного не произошло, я поздравил его после. А то что сразу не подошел... после финиша я отошел и даже не смотрел, как сложится гонка. После гонки мы поздравили друг к друга с окончанием гонки, все нормально. Ничего такого, что увидели норвежцы, не было. Они думают, что Большунов зазнался? Плохо. Но доказывать обратное я никому не должен», — заявил Большунов.

По окончании спринта 28 февраля Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третьем месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.