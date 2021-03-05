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Россия уступает 35 секунд Норвегии после третьего этапа мужской эстафеты на чемпионате мира

16:41
Ханс Кристер Холунн. Фото Reuters
Ханс Кристер Холунн. Фото Reuters
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После третьего этапа мужской лыжной эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) сборная России с отставанием в 35 секунд от лидера — Норвегии — занимает пятое место.

На этом этапе за российскую команду выступал Артем Мальцев, у норвежской — Ханс Кристер Холунн. Второе промежуточное место у сборной Франции (отставание 25,5), третье — у Швеции (25,7), четвертое — у Финляндии (34,5).

Два предыдущих этапа у россиян провели Алексей Червоткин, который вывел команду на первое место с отрывом в 45 секунд при передаче, и Иван Якимушкин, упустивший лидерство — при нем команда отстала на 23 секунды от норвежцев.

Гонку у сборной России завершает Александр Большунов. У норвежцев последний этап бежит Йоханнес Клебо.

Онлайн мужской эстафеты на чемпионате мира

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/skiing/chempionat-mira/online/chempionat-mira-po-lyzhnym-vidam-sporta-2021-estafeta-muzhchiny-pryamaya-onlayn-translyaciya-5-marta-2021-goda-1764003/

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