Россия уступает 35 секунд Норвегии после третьего этапа мужской эстафеты на чемпионате мира
После третьего этапа мужской лыжной эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) сборная России с отставанием в 35 секунд от лидера — Норвегии — занимает пятое место.
На этом этапе за российскую команду выступал Артем Мальцев, у норвежской — Ханс Кристер Холунн. Второе промежуточное место у сборной Франции (отставание 25,5), третье — у Швеции (25,7), четвертое — у Финляндии (34,5).
Два предыдущих этапа у россиян провели Алексей Червоткин, который вывел команду на первое место с отрывом в 45 секунд при передаче, и Иван Якимушкин, упустивший лидерство — при нем команда отстала на 23 секунды от норвежцев.
Гонку у сборной России завершает Александр Большунов. У норвежцев последний этап бежит Йоханнес Клебо.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/chempionat-mira/online/chempionat-mira-po-lyzhnym-vidam-sporta-2021-estafeta-muzhchiny-pryamaya-onlayn-translyaciya-5-marta-2021-goda-1764003/
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