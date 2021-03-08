Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Йоханнес Бе высказался о скандальном эпизоде в лыжном марафоне на ЧМ

13:07
Йоханнес Бе. Фото AFP
Йоханнес Бе. Фото AFP
Теги:

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал скандальный эпизод на финише марафона на 50 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе, связанный с российским лыжником Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Большунов первым зашел в поворот. Думаю, он понимал, что Клебо будет пытаться обойти его с внешней стороны, поэтому решил сам туда пойти. Йоханнес на секунду опоздал в попытке занять нужный коридор», — сказал Бе в эфире «Матч ТВ».

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир