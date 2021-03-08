Олимпийский чемпион действительно нарушал правила в борьбе с чемпионом мира — если судить по правилам, а не по понятиям.

Со вчерашнего вечера российские и норвежские болельщики стирают пальцы о клавиатуры, выясняя нюансы столкновения Йожаннеса Клебо и Александра Большунова в финишном створе 50-километрового марафона на чемпионате мира по лыжам в Германии. Губерниев и Легков уже успели потолкаться в эфире, крутятся повторы, и это все скорее раззадоривает, чем успокаивает нервы. А норвежские СМИ буквально завалены мнениями знаменитых лыжников, недоумевающих по поводу дисквалификации Клебо. Если упростить, столкнулись два взгляда — «все нормально, там была борьба» и «наших бьют, розовощекий астматик русскому пацану палку сломал».

«СЭ» предлагает не мусолить бесконечно два этих несовместимых взгляда, дабы не задохнуться от пены во рту при сотом просмотре повторов. А заглянуть в документ, по которому принималось решение о дисквалификации. В формулировках можно найти ответы на многие вопросы.

??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

Первоочередная ответственность лежала на Клебо

Уже было сказано, что финишные столкновения нуждаются в регулировании, и рейс-директор FIS Пьер Миньере признал это еще после «Лахти-гейта» Большунова и Мяки. Но пока мы имеем что имеем, а именно правила международных соревнований по лыжным гонкам, одобренные федерацией в октябре 2020 года на онлайн-собрании.

Они очень объемные, но можно обнаружить, что кое-что по поводу обгонов и столкновений там все-таки прописано.

Нас интересует пункт 343.10 правил «Обгоны».

В нем говорится, что в гонках с раздельным стартом лыжники должны освободить путь перед обгоняющим «по первому требованию». В контактных гонках, «когда происходит обгон, спортсмены не должны чинить никаких препятствий (obstruction)». Марафон, если что, контактная гонка.

Читаем далее: «Ответственность за корректный обгон без препятствий лежит на обгоняющем лыжнике. Лыжи обгоняющего должны быть впереди лыж обгоняемого до того, как он вернется на свою оптимальную траекторию».

Таким образом — ответственность за чистоту обгона в общем и целом лежит на Клебо. Это некая генеральная линия — конечно, если лидирующий спортсмен развернется и начнет пинать преследователя или закидывать снегом, правило действовать не будет.

Первый контакт — палками, что усиливает роль Клебо

Что произошло между Большуновым и Клебо? Если внимательно по кадрам смотреть на их сближение и контакт, то выяснится, что первым был контакт не лыжами, а палками. То есть Клебо поравнялся с Большуновым и затем поставил свою палку так, что Александр ее задел. Угол приземления изменился, и она сломалась. И только потом пошли наезды на лыжи норвежца от российского спортсмена. До касания палками контакта между двумя претендентами на медаль не было.

Заметим также — никак нельзя сказать, что лыжи Клебо на момент контакта были впереди лыж Большунова, и что он возвращается на свою оптимальную траекторию. Был бы он впереди — россиянин никак не мог бы наехать на лыжу норвежца в следующий миг.

Эпизод между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на марафоне.

Клебо шел вне коридора, а это важно

Читаем дальше правила. «В секциях с отмеченными коридорами лыжники должны выбрать коридор. Участникам позволено покидать выбранный коридор, если соблюдено правило 343.9.

Оставим пока в стороне правило 343.9 — и добавим еще один очевидный аргумент в пользу позиции о нарушении Клебо: он был вне коридора. В классических гонках это особенно важно. То есть Клебо не выбрал коридор в отмеченной секции. Да, пытался, но еще раз — произошел контакт, один участник в коридоре, другой вне. Разумеется, преимущество у того, кто в коридоре.

Что же за правило 343.9? «На любых соревнованиях препятствие (obstruction) не допускается. Это поведение определяется как намеренная блокировка, задержка или толчок другого участника любой частью тела или инвентаря».

Клебо был обгоняющим, таким образом он ответственен за чистоту обгона. Чистоты не было — был толчок палкой палки другого лыжника. Да, можно спорить, что палка Клебо появилась в данной конкретной точке раньше, и Большунов сам в нее врезался. Но тогда, как говорится в анекдоте, смотрим пункт один. Именно Йоханнес должен быть обеспечить чистоту обгона. Найти пространство и соблюсти социальную дистанцию или встать в другой коридор. Он этого не сделал.

Возможно, правило не слишком справедливое по отношению к обгоняющим. Но с октября 2020 года мы исходим из этих положений. Можно вообще договориться, чтобы во время обгона разрешили драться или поливать друг друга бутылочками с энергетическими напитками. Что ж, тогда мы будем анализировать, почему Сан Саныч не огрел какого-нибудь условного Мяки бутылкой.

На дисквалификацию FIS тоже имела право

Итак, мы установили, что Клебо как минимум больше виноват в столкновении, чем Большунов. Не по духу, а букве лыжных законов. Но остается вопрос — почему дисквалификация? Почему нельзя выписать предупреждение, штраф в 5 секунд/200 евро или подзатыльник? На деле всё очень просто. В правилах FIS прямо нарисована забавная графика.

Графика в правилах FIS.

Фактически FIS оставалось только выбрать, большое ли это нарушение или малое. Наверное, сложно было трактовать столкновение на финише марафона чемпионата мира как малое нарушение. Здесь жюри скорее даже руководствовалось не силой удара палками, а его влиянием на результат. А оно оказалось судьбоносным.

В правилах даже есть такая фраза: «Дисквалификация должна применяться только в случае больших нарушений и нарушений с очевидным влиянием на окончательный результат соревнований».

Сложно придумать что-то более влияющее.

Вот такой нехитрый алгоритм принятия решения FIS. При этом вполне возможно, что федерация еще передумает и оправдает Клебо. Безусловно, у него есть свои аргументы. Мы не говорим, что Клебо надо было обязательно дисквалифицировать. Мы говорим о том, что у судей были основания его дисквалифицировать. А была б воля болельщиков — они бы вообще попросили дополнительный спринт или 200-метровку между Клебо, Большуновым и Иверсеном провести.

Впрочем, Александра и всем нам не стоит отчаиваться. Несмотря на повторившееся обилие серебра и итоговые слезы, он сделал шаг вперед. Стал чемпионом мира. По большому счету он и есть лучший на этом чемпионате мира по очковой системе. Какую ни бери — при дисквалификации Клебо он набрал в Оберстдорфе больше всех баллов и ни разу не был ниже четвертого места, проведя все гонки. Я взял очковую систему из «Формулы-1», где дают очки первой десятке (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) — по ней Большунов первый с 100 очками. Клебо — второй с 87, но даже допустим его победу на 50 километрах — тогда он первый, а ближайший преследователь Ханс Холунн набрал 77 баллов.

В спорте бывают разные слезы. Бывают слезы бессилия или, например, осознания того, что все кончено. Когда футболисты плачут после поражения в финале чемпионата мира — они понимают, что это был их главный шанс в ближайшие четыре года. У Большунова они, может быть, станут слезами самомотивации и мобилизации. Вместе с водой из слезных желез вышли иллюзии о том, что «Клебо — спринтер и не бегает дольше 15 километров». Очень полезная информация за год до Олимпиады. У нас есть 333 дня на ее переваривание.