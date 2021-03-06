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Анфиса Резцова считает 9-е место Сориной в масс-старте классическим стилем на ЧМ хорошим результатом

16:37
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Трехкратная чемпионка мира в лыжных эстафетных гонках Анфиса Резцова прокомментировала результаты женского масс-старта классическим стилем на 30 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, заняв 9-е место.

«Сори в десяточке — это нормально! Для девчонок, полагаю, это хорошо. Я на это и рассчитывала, потому что вчера и позавчера озвучила после эстафеты, что девчонкам сложно будет бороться на 30 километрах.

Будем завтра болеть за ребят, там у нас медалька должна быть. Клебо у нас в основном спринтер, поэтому завтра он нам не особо будет соперником! А у девчонок это нормально", — сказала Резцова «СЭ».

Победу в масс-старте одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг.

(Данил Алешин)

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