Анфиса Резцова считает 9-е место Сориной в масс-старте классическим стилем на ЧМ хорошим результатом

Трехкратная чемпионка мира в лыжных эстафетных гонках Анфиса Резцова прокомментировала результаты женского масс-старта классическим стилем на 30 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, заняв 9-е место.

«Сори в десяточке — это нормально! Для девчонок, полагаю, это хорошо. Я на это и рассчитывала, потому что вчера и позавчера озвучила после эстафеты, что девчонкам сложно будет бороться на 30 километрах.

Будем завтра болеть за ребят, там у нас медалька должна быть. Клебо у нас в основном спринтер, поэтому завтра он нам не особо будет соперником! А у девчонок это нормально", — сказала Резцова «СЭ».

Победу в масс-старте одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг.

(Данил Алешин)