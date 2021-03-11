Отец Иверсена прокомментировал решение Клебо отозвать апелляцию после марафона на ЧМ

Оле Иверсен, отец норвежского лыжника Эмиля Иверсена, 11 марта в интервью Dаgbladet прокомментировал решение Йоханнеса Клебо отказаться от апелляции по итогам марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Решение Клебо? Я очень сильно удивился, наверное, как и все остальные. Я еще не общался с Эмилем, не знаю, как он себя чувствует после этого всего. Надеюсь, это поможет психологически, все-таки в деле с марафоном поставлена точка. Кто должен был победить? Эмиль понимает, что Йоханнес в тот вечер был сильнее», — считает Иверсен-старший.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.