Тихонов назвал мужским поступком отказ Клебо оспаривать дисквалификацию в марафоне

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо поступил по-мужски, отозвав апелляцию на решение дисквалифицировать его за действия во время борьбы с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

«За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай — исключительный. Считаю, что они всегда должны поступать по совести. У меня к норвежцам в этом плане самое негативное отношение: они всегда сами всех обвиняют», — приводит ТАСС слова Тихонова.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.