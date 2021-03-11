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Норвежский эксперт — о решении Клебо отозвать дисквалификацию: «Он всем все доказал»

16:24
Йоханнес Клебо. Фото Reuters
Йоханнес Клебо. Фото Reuters
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Эксперт NRK Торгейр Бьерн 10 марта в интервью телеканалу прокомментировал решение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию по итогам марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Как бы ни закончился этот процесс, от такой победы остался бы неприятный осадок. Мне кажется, главным в данной ситуации для Йоханнеса было доказать самому себе, что он может бежать длинные гонки. И он всем всем доказал. Да и выиграть апелляцию, уверен, было бы очень сложно», — отметил Бьерн.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.

9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.

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