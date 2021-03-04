Олимпийский чемпион Легков дал совет Большунову

Бывший российский лыжник Александр Легков 3 марта в интервью Dagbladet прокомментировал решение Александра Большунова не общаться с представителями СМИ после раздельной гонки на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Саша очень сильно устал, у него были медальные ожидания от этой гонки. Он очень сильно хотел выиграть. Его решение не общаться с журналистами? В свое время я вел себя по-другому. Конечно, надо было остановиться и поговорить, вне зависимости от результата», — заявил Легков.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, и весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

Александр Легков — олимпийский чемпион-2014 по лыжным гонкам в масс-старте на 50 км.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе