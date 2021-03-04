Чемпион мира Кершоу назвал главного фаворита в мужской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу 4 марта в подкасте FasterSkier поделился ожиданиями от мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Если Норвегия не выиграет эту гонку, то я очень сильно удивлюсь, значит, логика и здравый смысл у меня работают не так, как надо. Думаю, они привезут минуту соперникам, если не больше. Состав? Думаю, Иверсен начнет гонку, Холунн побежит на втором этапе, а за ним Крюгер и Клебо. Хотя... Не исключаю, что на «конек» в конце поставят как раз Крюгера или Иверсена, а вот Йоханнес отработает «классикой», — заявил Кершоу.

Мужская эстафета 4х10 км на ЧМ состоится в пятницу, 5 марта. Начало — в 15.15 (мск). Первые два этапа лыжники пройдут классическим ходом, остальные — коньковым.

Девон Кершоу — чемпион мира-2011 в командном спринте, участник четырех Олимпиад.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе