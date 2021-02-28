Матвеева: «Российские лыжницы выступили в оптимальном составе в командном спринте на ЧМ»

Серебряный призер чемпионата мира в командном спринте Наталья Матвеева высказался о результате женской команды в спринте в Оберстдорфе.

«Мы все надеялись, что наши девочки завоюют сегодня медаль, и сейчас испытываем определенное разочарование. Но в то же время мы понимаем, что у Натальи были проблемы с рукой и она смогла набрать только такую форму, той же словенке [Анамарие] Лампич, которая забрала у нас бронзу, ей было очень сложно противостоять. Тренеры сделали правильно, что поставили сегодня Наталью в состав на командный спринт», — цитирует Матвееву ТАСС.

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли четвертое место в командном спринте, пропустив вперед Швецию, Швейцарию и Словению.