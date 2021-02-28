Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Матвеева: «Российские лыжницы выступили в оптимальном составе в командном спринте на ЧМ»

17:14
Теги:

Серебряный призер чемпионата мира в командном спринте Наталья Матвеева высказался о результате женской команды в спринте в Оберстдорфе.

«Мы все надеялись, что наши девочки завоюют сегодня медаль, и сейчас испытываем определенное разочарование. Но в то же время мы понимаем, что у Натальи были проблемы с рукой и она смогла набрать только такую форму, той же словенке [Анамарие] Лампич, которая забрала у нас бронзу, ей было очень сложно противостоять. Тренеры сделали правильно, что поставили сегодня Наталью в состав на командный спринт», — цитирует Матвееву ТАСС.

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли четвертое место в командном спринте, пропустив вперед Швецию, Швейцарию и Словению.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10800065

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир