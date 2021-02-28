Губерниев: «За отдельные действия и высказывания попросил Вяльбе извинить меня»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что принес извинения главе Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе за некоторые свои высказывания.

«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе! Догнал ее на стадионе. Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения. За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня, Вяльбе было непросто, но все в итоге хорошо. Спасибо Елена Валерьевна, наши лыжники с Вами всех победят!

Кстати, Вяльбе отметила, что девчонок в командном спринте надо было поменять местами, а парни, бронзовые призеры, бежали с нужной расстановкой», — написал Губерниев в Telegram-канале.