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Губерниев: «За отдельные действия и высказывания попросил Вяльбе извинить меня»

17:05
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что принес извинения главе Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе за некоторые свои высказывания.

«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе! Догнал ее на стадионе. Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения. За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня, Вяльбе было непросто, но все в итоге хорошо. Спасибо Елена Валерьевна, наши лыжники с Вами всех победят!

Кстати, Вяльбе отметила, что девчонок в командном спринте надо было поменять местами, а парни, бронзовые призеры, бежали с нужной расстановкой», — написал Губерниев в Telegram-канале.

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