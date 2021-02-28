«После забегов с Большуновым лактат разъедает мои ноги. Он очень жесткий». Норвежец Валнес респектует Александру

Российская сборная заняла третье место в командном спринте. При этом перед последним этапом Александр Большунов создал ощутимый задел перед норвежцами — 4 секунды. Причем привез столько он не кому-нибудь, а вице-чемпиону мира в спринте Эрику Валнесу. Спецкор «СЭ» пообщался с норвежцем, который был одновременно потрясен и счастлив — ведь все для его команды закончилось хорошо.

— Такая скорость Большунова не стала для меня сюрпризом, — сообщил Валнес. — Он реально очень сильный.

— Но и вы — вице-чемпион мира. Однако проиграли ему 4 секунды.

— У него была фора. Я мог быть ближе, но мне помешал французский парень. Я не смог вовремя включиться, а потом было реально сложно что-то сделать. Большунов включил сумасшедшую скорость. Я понимал, что он попытается сделать это на последнем круге и был готов дать бой, но француз, который оказался между нами, реально помешал мне. Это не отменяет того, что Александр — отличный спринтер. После забегов с ним лактат всегда разъедает мои ноги. Он очень жесткий.

— Перед последним этапом вы понимали, что Клебо вытащит Норвегию к золоту?

— После последней пересменки я боялся, что отрыв может оказаться слишком большим. Но Йоханнес — уникум. Я лежал без сил и лактат убивал меня, но Клебо достаточно быстро сделал так, чтобы я перестал нервничать.

— Большунов сильно разочарован. Он говорит, что сегодня был реальный шанс побить Норвегию в спринте. Вы согласны?

— Так и было. Вы имели отличный шанс. Но не забывайте, что мы были фаворитами. На моем последнем этапе мысли были не очень хорошие, но все получилось. И я очень счастлив, что мы переломили эту гонку и выиграли золото для Норвегии.

(Владимир Иванов)