Легков поддержал россиянок после гонки с раздельным стартом на ЧМ в Германии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, бывший российский лыжник Александр Легков на своей странице в Instagram 2 марта опубликовал новое фото.

На снимке вместе с 37-летним Легковым российские лыжницы — Наталья Непряева и Юлия Ступак после раздельной гонки на 10 км свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Юлия, Наталия — не унывать, еще поборемся», — подписал публикацию Легков.

2 марта в женской «разделке» победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Лучшей среди россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая пятой. Наталья Непряева закончила гонку 12-й, а Юлия Ступак — 29-й.

В среду 3 марта на чемпионате мира пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут свободным стилем 15 км дистанции. Начало — в 15.15 (мск).

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