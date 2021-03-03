Легков поддержал россиянок после гонки с раздельным стартом на ЧМ в Германии
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, бывший российский лыжник Александр Легков на своей странице в Instagram 2 марта опубликовал новое фото.
На снимке вместе с 37-летним Легковым российские лыжницы — Наталья Непряева и Юлия Ступак после раздельной гонки на 10 км свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
«Юлия, Наталия — не унывать, еще поборемся», — подписал публикацию Легков.
2 марта в женской «разделке» победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Лучшей среди россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая пятой. Наталья Непряева закончила гонку 12-й, а Юлия Ступак — 29-й.
В среду 3 марта на чемпионате мира пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут свободным стилем 15 км дистанции. Начало — в 15.15 (мск).
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