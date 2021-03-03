Шведский лыжник боится подойти к Большунову с просьбой

Шведский лыжник Вильям Порома 2 марта в интервью Expressen признался, что ему не хватит духа подойти к россиянину Александру Большунову и поговорить с ним насчет общих тренировок.

«Хотел бы я потренироваться с Большуновым? Конечно! Однако я боюсь к нему подойти, мне не хватит духа вот так взять и пообщаться. Думаю, если Саша захочет, он сам мне об этом скажет», — заявил Порома.

24-летний россиянин стал чемпионом мира в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте на чемпионате мира, который проходит в эти дни в немецком Оберстдорфе.

В среду 3 марта на чемпионате мира пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут свободным стилем 15 км дистанции. Начало — в 15.15 (мск).

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