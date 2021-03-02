Норвежка Тереза Йохауг стала победительницей женской индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем в немецком Оберстдорфе. Россиянка Татьяна Сорина пришла пятой.

Сборную России на этом старте представят Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Завтра, 3 марта, состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.