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Йохауг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ, россиянка Сорина — пятая

16:01
Татьяна Сорина. Фото Twitter
Татьяна Сорина. Фото Twitter
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Норвежка Тереза Йохауг стала победительницей женской индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем в немецком Оберстдорфе. Россиянка Татьяна Сорина пришла пятой.

Сборную России на этом старте представят Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Завтра, 3 марта, состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.

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