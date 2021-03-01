Крамер согласен с Вяльбе: спортсмены проводят слишком много времени в соцсетях

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в интервью «СЭ» 1 марта прокомментировал предложение президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе вернуть запрет на социальные сети в национальной команде на время чемпионата мира. Также Вяльбе упомянула Евгений Белова, у которого проблемы с контролем времяпровождения в Instagram.

«Конечно, Белов показал не лучший результат в скиатлоне. Мы с ним долго говорили после этого. Он иногда становился полностью уставшим за несколько секунд. Хотя перед гонкой мы собираемся, незадолго до начала соревнований он чувствует себя хорошо, а потом начинается гонка, и мы не знаем, что с ним происходит. Это один кейс, такое может происходить, но плохо, кода такое случается на чемпионате мира», — сказал Крамер.

Евгений Белов в скиатлоне занял 23-е место, уступив более четырех минут победителю, Александру Большунову.

Маркурс Крамер согласился с Еленой Вяльбе по поводу того, что иногда спортсмены слишком много проводят времени в социальный сетях.

«Они должны сконцентрироваться на спорте, всем это и так понятно. Тут я соглашусь с Еленой Вяльбе, но, думаю, спортсмены сами должны контролировать свое времяпровождение там. Они достаточно взрослые, сами знают, что нужно делать и на чем фокусироваться. Но, конечно, иногда и мы должны на них надавить, сказать, что нужно прекращать сидеть в соцсетях. Особенно, когда они получают много негативных комментариев после каких-то результатов — лучше вообще не залезать в социальные сети», — добавил Крамер.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе пройдет до 7 марта. Следующими гонками на турнире будут «разделки». Женская индивидуальная гонка состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 15.15 (мск). Мужской старт запланирован на следующий день, начало — также в 15.15.

(Екатерина Звенигородская)

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