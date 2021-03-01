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Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Крюков посоветовал Ретивых не воспринимать критику болельщиков близко к сердцу

16:17
Глеб Ретивых. Фото Instagram
Глеб Ретивых. Фото Instagram
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Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков высказал мнение, что трехкратному призеру чемпионатов мира Глебу Ретивых надо более стойко воспринимать критику.

«Во-первых, надо быть психологически сильнее, от ряда комментариев не стоит так сильно переживать, — приводит ТАСС слова Крюкова. — Во-вторых, надо выдохнуть, потому что он сделал все, что мог, и время назад не вернуть. Понятно, что на нем лежала большая ответственность, с ним выступал Большунов, который является более сильным спортсменом».

По словам Крюкова, обидно не то, что Ретивых проиграл Клебо, а то, что он проиграл финну — это и вылилось в негатив.

28 февраля Ретивых в паре с Александром Большуновым занял третье место в командном спринте, уступив сборным Финляндии и Норвегии. На последний этап Ретивых уходил лидером. После гонки российский лыжник получил массу негативных комментариев на своей странице в Instagram.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10806073

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