Крюков посоветовал Ретивых не воспринимать критику болельщиков близко к сердцу

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков высказал мнение, что трехкратному призеру чемпионатов мира Глебу Ретивых надо более стойко воспринимать критику.

«Во-первых, надо быть психологически сильнее, от ряда комментариев не стоит так сильно переживать, — приводит ТАСС слова Крюкова. — Во-вторых, надо выдохнуть, потому что он сделал все, что мог, и время назад не вернуть. Понятно, что на нем лежала большая ответственность, с ним выступал Большунов, который является более сильным спортсменом».

По словам Крюкова, обидно не то, что Ретивых проиграл Клебо, а то, что он проиграл финну — это и вылилось в негатив.

28 февраля Ретивых в паре с Александром Большуновым занял третье место в командном спринте, уступив сборным Финляндии и Норвегии. На последний этап Ретивых уходил лидером. После гонки российский лыжник получил массу негативных комментариев на своей странице в Instagram.