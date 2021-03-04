Кирпиченко прокомментировала серебро в женской эстафете на чемпионате мира

Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала результаты женской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

4 марта сборная России завоевала серебро, победила Норвегия, Финляндия — третья. Российскую команду представляли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Все переживали и думали только о том, как отработать свой этап. Привезти хотя бы секундочку преимущества, — сказала Кирпиченко. — Было очень волнительно. Мы понимали, что это отличный шанс, но в то же время эстафета — самый непредсказуемый вид программы».

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. 5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета. Начало — в 15.15 мск.