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Тренер сборной России Сорин оценил выступление жены в эстафете на ЧМ в Германии

18:44
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Тренер сборной России Егор Сорин в интервью ТАСС 4 марта прокомментировал выступление жены, Татьяны Сориной, на третьем этапе женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Понятно, что Татьяне было тяжело. Сразу же понимали, что будет такая борьба и задача будет как можно меньше проиграть Йохауг. Знали, что на третьем этапе будут высокие скорости, и понимали, что Татьяна сейчас лучше всех готова бежать на таких скоростях», — сказал Сорин.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10837485

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