Кершоу оценил шансы женской сборной России на победу в эстафете на ЧМ в Германии

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу 3 марта в подкасте FasterSkier оценил шансы женских сборных на победу в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«В женской эстафете бороться с норвежками будет невероятно сложно из-за фантастической формы Йохауг. Однако есть Швеция, которая также сильна и обладает более равным составом. Думаю, шведки и будут главными фаворитками. Тренерскому штабу норвежек придется задуматься, на какой именно этап ставить Терезу. Учитывая ее выступления на ЧМ, я бы поставил Йохауг на коньковую часть», — заявил Кершоу.

«Третьим претендентом на медали будет Россия. Сорина здесь очень хороша, Непряева восстановилась после травмы, Кирпиченко, на мое удивление, пропустила «разделку», плюс есть Ступак. Юлия никогда не была специалистом в «разделке», зато сильно поможет в эстафете. И четвертый претендент — США, американки реально могут разорвать эту тройку на подиуме», — подвел итоги Кершоу.

Девон Кершоу — чемпион мира-2011 в командном спринте, участник четырех Олимпиад.

Женская эстафета смешанным стилем пройдет в четверг, 4 марта. Начало — в 15.15 (мск). Каждая из участниц на своем этапе пробежит по 5 км.

По состоянию на 3 марта, женская лыжная сборная не выиграла ни одной медали на турнире.

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