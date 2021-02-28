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Канадский лыжник Кершоу: «В честь победы Большунова включу «Калинку»

12:55
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте Девон Кершоу высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«В честь победы Большунова включу «Калинку». Мы точно должны выпить водки. Россияне разливают хорошие напитки. У Александра была невероятно красивая гонка. Это лучший лыжник за последние несколько лет. Его техника идеальна, он тренируется до отвала задницы и никто не сможет поставить под сомнение его чемпионство», — сказал Кршоу в подкасте FasterSkier.

27 февраля Большунов стал чемпионом мира, победив в скиатлоне.

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