Канадский лыжник Кершоу: «В честь победы Большунова включу «Калинку»

Чемпион мира 2011 года в командном спринте Девон Кершоу высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«В честь победы Большунова включу «Калинку». Мы точно должны выпить водки. Россияне разливают хорошие напитки. У Александра была невероятно красивая гонка. Это лучший лыжник за последние несколько лет. Его техника идеальна, он тренируется до отвала задницы и никто не сможет поставить под сомнение его чемпионство», — сказал Кршоу в подкасте FasterSkier.

27 февраля Большунов стал чемпионом мира, победив в скиатлоне.