Норвежская лыжница призналась, что болела за Большунова во время скиатлона на ЧМ по лыжным гонкам

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Кристин Стейра заявила, что болела за россиянина Александра Большунова во время скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Я очень сильно болела за Большунова. Надеюсь, меня слушают не так много норвежцев. Это была заслуженная победа. Александр так много работал в этой гонке, меня переполняет радость от его победы. Он шел по дистанции умно, понимая, что при такой тактике с ним на финише могут остаться какие-то норвежцы, но не спринтеры. Все понимали: если Клебо продержится до конца, то победит. Большунов правильно делал, что активно работал, страдал, и в итоге заслужил успех», — сказала Стейра в подкасте FasterSkier.

27 февраля Большунов стал чемпионом мира, победив в скиатлоне. Это его первое золото в карьере на мировых первенствах.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе