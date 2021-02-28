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FIS решила изменить правила квалификации в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

12:47

Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Это произошло менее чем за сутки до начала соревнований в командном спринте на чемпионате мира, сообщает SVT.

Сегодня, 28 февраля, в финал выйдут по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива. Ранее в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала и шесть команд по времени.

К такому решению федерация пришла из-за теплой погоды, которая установилась в Оберстдорфе, чтобы выровнять условия для участников обоих предварительных забегов.


 

 

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