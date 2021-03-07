Иверсен: «Мне все равно, что делает Большунов»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал решение россиянина Александра Большунова не надевать серебряную медаль на награждении призеров марафона на чемпионате мира-2021 в Обертсдорфе.

«Мне все равно, что делает Большунов. Больше о нем мне сказать нечего», — заявил Иверсен NRK.

На финише марафона Йоханнес Клэбо сломал палку Большунову, из-за чего россиянин стал третьим. Первым финишировал Клебо, вторым — Иверсен.

Позже Клебо был дисквалифицирован, золото отдали Иверсену, а серебро — Большунову.