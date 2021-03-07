Иверсен: «Мне все равно, что делает Большунов»
23:22
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал решение россиянина Александра Большунова не надевать серебряную медаль на награждении призеров марафона на чемпионате мира-2021 в Обертсдорфе.
«Мне все равно, что делает Большунов. Больше о нем мне сказать нечего», — заявил Иверсен NRK.
На финише марафона Йоханнес Клэбо сломал палку Большунову, из-за чего россиянин стал третьим. Первым финишировал Клебо, вторым — Иверсен.
Позже Клебо был дисквалифицирован, золото отдали Иверсену, а серебро — Большунову.
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