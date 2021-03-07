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Отец Клебо — о дисквалификации лыжника: «Он победитель, но FIS решила иначе»

7 марта 2021, 23:34
Йоханнес Клебо. Фото LEHTIKUVA
Йоханнес Клебо. Фото LEHTIKUVA
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Отец норвежского лыжника Йоханнеса Клебо Хокун высказался по поводу дисквалификации спортсмена в марафоне чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

Сегодня, 7 марта, победу Клебо в марафоне отменили из-за инцидента с российским лыжником Александром Большуновым.

«Йоханссен понимает, что FIS незаслуженно его наказала. Я понимаю его чувства, он не заслужил этого. Его дед и я знаем, как много он работал ради этого марафона, это была его гонка. И она должна была быть великой. Такой она и стала. Он победитель, но FIS решила иначе. Это просто грустно», — цитирует Хокуна Клэбо TV2.

На финишной прямой Клебо не по правилам вел борьбу с Большуновым, из-за чего у российского спортсмена сломалась лыжная палка.

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