Губерниев — о заявлении Сван и Дальквист: «Шведские лыжники могут быть спокойны»
Телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист, которые готовы бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских и белорусских спортсменов.
«Шведские лыжники могут быть спокойны. Потому что никто никуда российских лыжников не допустит», — сказал Губерниев «СЭ».
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.
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