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12 октября, 12:52

Губерниев — о заявлении Сван и Дальквист: «Шведские лыжники могут быть спокойны»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист, которые готовы бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских и белорусских спортсменов.

«Шведские лыжники могут быть спокойны. Потому что никто никуда российских лыжников не допустит», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Линн Сван
Майя Дальквист
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