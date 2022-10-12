Губерниев — о заявлении Сван и Дальквист: «Шведские лыжники могут быть спокойны»

Телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист, которые готовы бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских и белорусских спортсменов.

«Шведские лыжники могут быть спокойны. Потому что никто никуда российских лыжников не допустит», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.