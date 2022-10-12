Тихонов раскритиковал шведских лыжниц за намерение бойкотировать чемпионат мира: «Они бестолковые»
Тихонов раскритиковал шведских лыжниц за намерение бойкотировать чемпионат мира
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист из Швеции, которые намерены бойкотировать чемпионат мира, если допуск получат спортсмены из России и Белоруссии.
«Очень хорошо! Очень хорошо, что они не приедут. Пусть соревнуются у себя в Швеции. И не лезут в политику! Они бестолковые», — сказал Тихонов «СЭ».
8 октября FIS сообщил, что примет решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям на основе позиции МОК.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.
Новости
18 мар 2021 16:50
252
17 мар 2021 14:39
19