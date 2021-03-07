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FIS отказал норвежцам в апелляции. Клебо дисквалифицирован

18:28
Йоханнес Клебо. Фото Twitter
Йоханнес Клебо. Фото Twitter
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Победитель мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо дисквалифицирован по решению жюри FIS после протеста сборной России.

На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов шел первым, затем Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена.

Норвежцы не согласны с дисквалификацией Клебо, поэтому подали обратный протест, однако FIS его отклонил.

(Владимир Иванов)

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