FIS отказал норвежцам в апелляции. Клебо дисквалифицирован

Победитель мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо дисквалифицирован по решению жюри FIS после протеста сборной России.

На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов шел первым, затем Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена.

Норвежцы не согласны с дисквалификацией Клебо, поэтому подали обратный протест, однако FIS его отклонил.

(Владимир Иванов)