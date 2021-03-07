Большунов получил серебро ЧМ в марафоне — протест Норвегии отклонен
18:25
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован по итогам марафона на 50 км. Спортсмен выиграл золото в гонке, однако российская команда после финиша подала протест.
Александр Большунов выходил первым на финишный створ, но в столкновении с Клебо сломал палку и не смог побороться за победу. Также из-за инцидента россиянин пропустил вперед Эмиля Иверсена.
Таким образом, первое место в гонке занял другой норвежец, Большунов поднялся на второе место, тройку замкнул Симен Крюгер (Норвегия).
Норвежцы подали обратный протест, но он был отклонен.
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