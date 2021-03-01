Дальквист возмущена поступком Большунова после командного спринта на ЧМ

Шведская лыжница Майя Дальквист 28 февраля в интервью NRK прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова после финиша в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов поступил некрасиво, я возмущена. Могли такое произойти у шведов? Нет. Я постоянно слышу, что внутри шведской команды есть какие-то интриги и разногласия, но на самом деле мы все желаем друг другу лишь добра», — заявила Дальквист.

По окончании спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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