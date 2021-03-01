Тренер Мяки рассказал о тактике финнов в борьбе с Ретивых на последнем круге командного спринта
10:14
Юхо Халонен, личный тренер финского лыжника Йони Мяки, 28 февраля в интервью Iltalehti подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
«Борьба с Ретивых? Мяки осознанно сначала не стал обгонять россиянина, чтобы потом на последнем подъеме атаковать со спины и выйти вперед. Это ему удалось», — заявил Халонен.
Сборная Финляндии заняла второе место в гонке, проиграв на последнем круге Норвегии и обойдя Россию.
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