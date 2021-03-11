Чемпион мира Иверсен сообщил о сильных переживаниях после марафона на ЧМ в Германии

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен 11 марта в интервью NRK рассказал о собственных переживаниях после марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«После марафона я сел в самолет и сразу же улетел домой. Хотелось побыть с семьей, немного успокоиться и выпить красного вина. Очень сложно психологически после таких гонок, когда сам не знаешь, что в итоге случится, какое место тебе отдадут. Из-за этого я сильно переживал, хотя и понимал, что второе место, что первое — все равно. Главное, у меня получилось бороться в марафоне с сильнейшими лыжниками, теперь важно закрепить этот успех», — сказал Иверсен.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.

9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.