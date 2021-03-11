Иверсен рассказал, как изменилась его жизнь после победы в марафоне на ЧМ

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен 11 марта в интервью NRK рассказал, как изменилась его жизнь после победы в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Ой, некоторое время я жил в неопределенности, не понимая, каким будет окончательное решение FIS. Как я реагируют, когда меня называют чемпионом мира? Ну теперь это официально первое место. Скажу так: с людьми после такой гонки легче знакомиться, да и более узнаваемым стал», — заявил Иверсен.

Победа Иверсена в марафона стала его первой золотой медалью ЧМ в личных гонках. До этого он дважды становился чемпионом мира в составе сборной Норвегии и был первым в командном спринте.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.

9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.