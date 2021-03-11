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Иверсен отреагировал на решение Клебо отозвать апелляцию после марафона на ЧМ в Оберстдорфе

17:05
Эмиль Иверсен. Фото Reuters
Эмиль Иверсен. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен 11 марта в интервью NRK прокомментировал решение Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию после марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Победа после долгих юридических споров точно не была в приоритете для Йоханнеса. Его решение отозвать апелляцию со стороны выглядит очень красиво. Я также благодарен ему, наконец-то все могут успокоиться и перестать обсуждать ту гонку», — заявил Иверсен.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.

9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.

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