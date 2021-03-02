Британский лыжник прокомментировал инцидент с эстонцем, который закончился ударом кулаком

Британский лыжник Джеймс Клагнет в интервью Exspressen 1 марта рассказал о скандале с участием эстонца Марко Килпа во время полуфинала в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я вообще ничего не понял. Мы рядом ехали на спуске, и внезапно прилетел удар. Я ничего плохого не сделал, это видно на видео. Так дальше не может продолжаться в спорте. Злюсь ли я на соперника? Нет, мне просто интересно узнать его мотивы», — заявил Клагнет.

Победу в мужском командном спринте одержала сборная Норвегия, вторыми стали финны, а сборная России финишировала третьей.

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