Эстонский лыжник получил наказание за удар соперника кулаком во время гонки на ЧМ

Эстонский лыжник Марко Килп получил наказание за удар британца Джеймса Клагнета во время командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта 28 февраля. Международная федерации лыжного спорта (FIS) приняла решение выписать спортсмену предупреждение.

«Я получил предупреждение? А за что? Я не могу понять, за что получил такое наказание. Да, с британцем у нас была плотная борьба в полуфинале, возможно, я его где-то там оттолкнул в группе. Он проехался по моим лыжам, разве это нормально?», — заявил Килп в интервью Exspressen 1 марта.

Победу в мужском командном спринте одержала сборная Норвегия, вторыми стали финны, а сборная России финишировала третьей.

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