Тренер сборной России Крамер назвал фаворита в мужской эстафете на ЧМ в Германии
Тренер сборной России Маркус Крамер в интервью NRK 1 марта назвал фаворита в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
«Потери Устюгова и Спицова? Конечно, это очень неприятно для сборной России. При таких раскладах Норвегия становится главным фаворитом в мужской эстафете», — отметил немецкий специалист.
27 февраля стало известно, что российский лыжник Сергей Устюгов завершил выступление на чемпионате мира из-за проблем с ногой.
1 марта Денис Спицов получил перелом левой руки и больше не выступит на турнире.
Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу, 5 марта. Начало — в 15.15 (мск).
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